NYT: Россия на переговорах вновь требует от НАТО отступить к границам 1997 года

Россия в ходе переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвёл свои войска к позициям, которые Альянс занимал в 1997 году.

Об этом стало известно The New York Times, сообщает "Европейская правда".

Об этом говорится в документе с российскими требованиями от 10 ноября, который представители Москвы распространили во время переговоров в Абу-Даби. Его копию получило издание The New York Times. Подлинность документа подтвердил еще один источник, знакомый с ходом переговоров.

Требование фактически слово в слово повторяет позицию Москвы, выдвинутую ею за два месяца до полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года. Тогда Россия требовала, чтобы НАТО вернуло свои войска на позиции 1997 года, в частности вывело их с восточного фланга Альянса в Польше и странах Балтии.

Как отмечает NYT, документ свидетельствует о том, что Владимир Путин практически не изменил своих ключевых целей, несмотря на более чем 20 месяцев дипломатических усилий администрации президента США Дональда Трампа. Путин неоднократно заявлял, что так называемые "первопричины" войны, под которыми он подразумевает претензии России к НАТО и Украине, должны быть устранены до прекращения боевых действий.

В ходе переговоров в Абу-Даби российские представители также привели в качестве модели для послевоенного устройства Европы период холодной войны, когда континент был разделен на сферы влияния США и Советского Союза.

По их мнению, тогдашнее разделение Европы на отдельные зоны влияния, а также договоренности между сторонами снижали риск конфликта. Москва фактически предлагает вернуться к модели, при которой Восточная Европа находилась в сфере влияния СССР.

По словам двух собеседников NYT, российские требования на данный момент являются исходной позицией Москвы, и представители РФ дали понять, что Путин может быть готов к определенной гибкости.

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер напомнили россиянам, что с декабря 2021 года, когда Москва требовала фактически прекратить значительную часть военной деятельности НАТО в Восточной и Центральной Европе, многое изменилось, поэтому американцы призвали россиян смотреть в будущее.

Ранее СМИ сообщали, что США обратились к России с просьбой представить новое предложение по будущему соглашению о безопасности с Европой, которое будет предусматривать шаги со стороны России, направленные на ослабление напряженности в отношениях.