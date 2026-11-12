В МИД опровергли слова РФ об использовании Украиной авиапространства стран Балтии для ударов дронами

В МИД Украины назвали безосновательными утверждения России о том, что Украина использует воздушное пространство стран Балтии для нанесения ударов с помощью дронов на территории России.

Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Георгия Тихого, передает "Европейская правда".

Он заверил, что Украине никогда не "давали разрешения на использование балтийского воздушного пространства" – ведь украинская сторона никогда об этом не просила.

"Украина наносит удары на большие расстояния по законным целям на территории России, пролетая через РОССИЙСКОЕ воздушное пространство. Инциденты могут происходить, когда Россия с помощью средств радиоэлектронной борьбы заставляет беспилотники менять курс в своем воздушном пространстве", – написал Тихий.

По его словам, украинская сторона находится в тесном контакте с партнерами в Эстонии и других странах Балтии по поводу последнего и других инцидентов.

"Само собой разумеется, что единственной причиной таких инцидентов является агрессия России против Украины. Стоит также напомнить, что каждый украинский удар на большие расстояния является ОТВЕТОМ на террор России против нашего народа, городов и гражданской инфраструктуры. Любые попытки российской пропаганды возложить вину на Украину или страны Балтии абсурдны", – написал пресс-секретарь.

Он выразил благодарность партнерам в Эстонии и других странах Балтии за то, что они разделяют эту оценку ситуации, а также за их поддержку Украины.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал ранее заявил, что его страна не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для пролета дронов.

В ночь на среду, 11 ноября, неизвестный беспилотный летательный аппарат также, по всей видимости, нарушил воздушное пространство Финляндии над восточной частью Финского залива.

Помимо Эстонии, в Латвии и Литве в ночь на 11 ноября на фоне атаки Украины на российский порт Усть-Луга местные жители получили предупреждение об угрозе вторжения дронов в воздушное пространство.