Зеленский: идея пересмотреть архитектуру безопасности в Европе опасна

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится пересмотреть структуру безопасности как минимум в Европе, и это опасно.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, его цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

По его словам, во время недавних переговоров американская сторона поднимала вопрос об изменении архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится российская сторона.

"На мой взгляд, это может быть опасно. Я об этом говорил ранее и предупредил нашу команду об этом тоже. Это не должно быть главной повесткой дня и не должно исходить от Украины. Но я считаю, что именно на эту повестку американцы затягивали русских, потому что русские заинтересованы именно в этом – пересмотреть структуру безопасности как минимум в Европе", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что его опасения подчеркивают и подтверждают те опасные сигналы, которые накануне поступили от Путина в отношении границ.

"То, что Путин хочет изменить границы в Европе, – факт. Я уверен, что это входит в его концепцию пересмотра гарантий безопасности в Европе. Это опасно, потому что, на мой взгляд, именно из-за таких вещей и начинаются войны или эскалации. Я общался с "нордиками", с другими европейцами и сказал, что им нужно к этому относиться очень серьезно, и они именно так к этому и относятся все", – сказал президент.

Он предположил, что именно идею изменения структуры безопасности в Европе в 2021 году Путин доносил до Байдена. По словам президента, инициатива Путина предусматривала "перераспределение сил в Европе и мире, ослабление или отвод войск НАТО, вывод американских войск".

"Любые подобные изменения очень опасны. Во-первых, Россия точно не может решать за все общества, входящие в НАТО. Во-вторых, если Россия хочет убрать силы, которые стоят на защите, то зачем? Думаю, Путин будет говорить о Финляндии, Швеции. Уверен, будет поднимать вопрос о Венгрии и присутствии американцев в странах Балтии", – отметил Зеленский.

Напомним, издание The New York Times сообщило о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о прекращении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Председатель разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон, заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла, поскольку требования Кремля об отводе войск в странах НАТО свидетельствуют об отсутствии у Путина намерения договариваться о мире.