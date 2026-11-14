Китай и США обсудили тарифы и торговлю сельскохозяйственной продукцией перед встречей Си и Трампа

Китай и США обсудили снижение пошлин, торговлю сельскохозяйственной продукцией и другие вопросы в ходе первого заседания торгового совета в пятницу, сообщило в субботу Министерство торговли Китая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Встреча состоялась за несколько дней до ожидаемых переговоров лидеров двух стран в Шэньчжэне на следующей неделе.

"Стороны провели откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями относительно реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих китайско-американских экономических и торговых переговоров. В частности, речь шла о пошлинах, взаимной договоренности о снижении пошлин на сумму 30 млрд долларов с каждой стороны, торговле сельскохозяйственной продукцией и других вопросах, представляющих взаимный интерес", – заявили в министерстве.

В то же время там не уточнили, удалось ли сторонам достичь каких-либо договоренностей. В министерстве добавили, что обе страны и в дальнейшем будут использовать торговый совет для урегулирования торговых споров, расширения сотрудничества и решения нерешенных вопросов.

После сентябрьского саммита президентов Китая и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа в Вашингтоне стороны предложили пакет взаимного снижения пошлин на 60 млрд долларов. Он предусматривал, в частности, импорт Китаем американской сельскохозяйственной продукции примерно на 17 млрд долларов – именно столько китайская сторона закупила в США в 2024 году. Однако окончательной договоренности по этому пакету до сих пор не достигнуто.

Как показывает анализ таможенной статистики, проведенный Reuters в начале этого месяца, закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции, за исключением сои, в этом году могут достичь самого низкого уровня за семь лет. Это происходит несмотря на договоренность ежегодно до 2028 года закупать такую продукцию на 17 млрд долларов и свидетельствует о неопределенности в отношении выполнения соглашения.

В Белом доме сообщили, что Трамп встретится с Си в четверг в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

Также в рамках саммита президент США Дональд Трамп проведет совместную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным.

Об итогах сентябрьской встречи Трампа и Си читайте в статье "Европейской правды" "Две панды вместо результата".