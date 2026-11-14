Китай і США обговорили тарифи та торгівлю агропродукцією перед зустріччю Сі та Трампа

Китай і США обговорили зниження мит, торгівлю сільськогосподарською продукцією та інші питання під час першого засідання торговельної ради в п’ятницю, повідомило в суботу Міністерство торгівлі Китаю.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

Зустріч відбулася за кілька днів до очікуваних переговорів лідерів двох країн у Шеньчжені наступного тижня.

"Сторони провели відвертий, поглиблений і конструктивний обмін думками щодо реалізації домовленостей, досягнутих під час попередніх китайсько-американських економічних і торговельних переговорів. Зокрема, йшлося про мита, взаємну домовленість про зниження мит на суму 30 млрд доларів з кожного боку, торгівлю сільськогосподарською продукцією та інші питання, що становлять взаємний інтерес", – заявили в міністерстві.

Водночас там не уточнили, чи вдалося сторонам досягти якихось домовленостей. У міністерстві додали, що обидві країни й надалі використовуватимуть торговельну раду для врегулювання торговельних суперечностей, розширення співпраці та розв'язання невирішених питань.

Після вересневого саміту президентів Китаю та США Сі Цзіньпіна і Дональда Трампа у Вашингтоні сторони запропонували пакет взаємного зниження мит на 60 млрд доларів. Він передбачав, зокрема, імпорт Китаєм американської сільськогосподарської продукції приблизно на 17 млрд доларів – саме стільки китайська сторона закупила у США у 2024 році. Однак остаточної домовленості щодо цього пакета досі не досягнуто.

Як свідчить аналіз митної статистики, проведений Reuters на початку цього місяця, закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції, за винятком сої, цього року можуть сягнути найнижчого рівня за сім років. Це відбувається попри домовленість щороку до 2028 року купувати таку продукцію на 17 млрд доларів і свідчить про невизначеність щодо виконання угоди.

У Білому домі повідомили, що Трамп зустрінеться із Сі в четвер на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Шеньчжені.

Також у межах саміту президент США Дональд Трамп проведе спільну зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном і правителем Росії Владіміром Путіним.

Про підсумки вересневої зустрічі Трампа та Сі читайте у статті "Європейської правди" "Два панди замість результату".