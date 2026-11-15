СМИ: США могут вывести из Европы в разы меньше своих военных, чем планировали

США теперь планируют сократить в Европе меньшее количество своих войск, чем предполагалось ранее: речь может идти о примерно 5 тысячах военнослужащих вместо 25 тысяч.

Об этом стало известно Bloomberg от осведомлённых собеседников, пишет "Европейская правда".

Ранее европейские союзники опасались, что США могут сократить численность войск аж на 25 тысяч человек, но сейчас, как отметили осведомленные собеседники, более вероятным является меньший объем сокращения, поскольку США положительно оценили увеличение расходов НАТО на оборону.

Один из собеседников отметил, что союзники сейчас ожидают общего сокращения численности американских войск примерно на 5 тысяч человек.

По словам источников, руководство Пентагона также осознало, насколько американские вооруженные силы полагаются на войска, развернутые по всей Европе, для демонстрации американской силы на Ближнем Востоке, где война с Ираном продолжает затягиваться.

Впрочем, окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал европейских союзников за то, что они не помогают США и Израилю в войне против Ирана.

Представитель Пентагона заявил в своем заявлении, что пересмотр продолжается и пока нечего больше объявлять.

Напомним, в сентябре СМИ писали, что США могут вывести из Европы около трети контингента или даже больше – соответствующие планы рассматриваются в Пентагоне.

А летом 2026 года Трамп заявил, что может отказаться оказывать помощь странам НАТО в ответ на отсутствие поддержки со стороны государств-членов во время военной операции США в Иране.