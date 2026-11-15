ЗМІ: США можуть вивести з Європи в рази менше своїх військових, ніж планували

США тепер планують скоротити менше своїх військ у Європі, ніж планували раніше: мова може йти про близько 5 тисяч військових замість 25 тисяч.

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Раніше європейські союзники побоювалися, що США можуть скоротити чисельність військ аж на 25 тисяч осіб, але зараз, як зазначили обізнані співрозмовники, більш імовірним є менший обсяг скорочення, оскільки США позитивно оцінили збільшення видатків НАТО на оборону.

Один за співрозмовників зазначив, що союзники зараз очікують загального скорочення чисельності американських військ приблизно на 5 тисяч осіб.

За словами джерел, керівництво Пентагону також усвідомило, наскільки американські збройні сили покладаються на війська, розгорнуті по всій Європі, для демонстрації американської сили на Близькому Сході, де війна з Іраном продовжує затягуватися.

Втім, остаточне рішення залишається за президентом Дональдом Трампом, який неодноразово критикував європейських союзників за те, що вони не допомагають США та Ізраїлю у війні проти Ірану.

Представник Пентагону заявив у своїй заяві, що перегляд триває і поки що немає чого більше оголошувати.

Нагадаємо, у вересні ЗМІ писали, що США можуть вивести з Європи близько третини контингенту або навіть більше – відповідні плани зважують у Пентагоні.

А влітку 2026 року Трамп заявив, що може відмовитися надавати допомогу країнам НАТО у відповідь на відсутність підтримки з боку держав-членів під час військової операції США в Ірані.