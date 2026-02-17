Безработица в Британии выросла до максимума за почти пять лет

Уровень безработицы в Великобритании вырос до самого высокого уровня за почти пять лет на фоне введения новых прав работников.

Об этом свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS), которые приводит Sky News, пишет "Европейская правда".

По данным ONS, в декабре уровень безработицы вырос до 5,2%, что является самым высоким показателем за три месяца до января 2021 года.

Как отмечается, в 2024 году, когда к власти пришла Лейбористская партия, обещая экономический рост, этот показатель составлял 4,1%.

Данные ONS свидетельствуют, что сейчас больше безработных активно ищут работу, а количество безработных на одно вакантное место работы достигло нового послепандемического максимума. Также растет количество увольнений.

Опрос Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) свидетельствует, что новые данные появились на фоне того, что более трети работодателей заявляют о сокращении найма из-за новых прав работников.

Закон о правах работников, который вступил в силу в декабре 2025 года, гарантирует работникам права, включая отпуск по уходу за ребенком и выплату по болезни с первого дня работы.

Кроме того, нанимать персонал стало дороже из-за повышения взносов работодателей в национальный страховой фонд в апреле.

Недавно стало известно, что в Британии углубился уровень бедности – почти 7 млн человек живут в "очень глубокой бедности", что является самым высоким показателем за последние три десятилетия.

В начале февраля 2026 года писали, что в Германии 13,3 миллиона человек находятся под угрозой бедности.