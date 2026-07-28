Британский премьер хочет реформировать систему образования, чтобы увеличить занятость молодежи

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о масштабной реформе образования, которая должна помочь бороться с безработицей среди молодежи.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Вместо традиционного акцента на поступлении в университеты школьников будут поощрять выбирать техническое образование и профессиональные направления, связанные с потребностями местного рынка труда.

Бернем заявил, что на протяжении многих лет молодым людям навязывали мысль, что успех возможен только через академический путь и получение высшего образования.

По его словам, система образования должна обеспечить равные возможности как для академической, так и для технической подготовки.

"Я стремлюсь создать систему образования, основанную на равноправии академического и технического образования, которая предоставит всем молодым людям четкий жизненный путь", – сказал он.

Как отмечается, новая модель будет предусматривать, что начиная с 10 класса ученики смогут сочетать изучение базовых предметов, в частности английского языка и математики, с техническими курсами, ориентированными на конкретные профессии. Частью обучения станет практическая подготовка на предприятиях.

Новые образовательные траектории планируют запустить с сентября 2028 года. Их будут создавать совместно региональные органы власти, школы, колледжи и работодатели.

В рамках реформы правительство также изменит подход к финансированию образования и оценке школ. Инспекция Ofsted будет учитывать, насколько учебные заведения помогают учащимся приобретать навыки, необходимые для трудоустройства.

Эти изменения фактически означают отход от политики предыдущих лет, в частности времен правительства Тони Блэра, когда приоритетом было увеличение числа молодых людей, поступающих в университеты.

Как отмечается, одной из причин реформы стала проблема так называемых NEET – молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. По оценкам, в Великобритании к этой категории относится почти миллион человек.

В Даунинг-стрит заявили, что реформа также должна помочь сократить расходы на социальное обеспечение, поскольку правительство стремится раньше вмешиваться в процесс подготовки молодежи к работе и укреплять связи между школами и работодателями.

Энди Бернем в понедельник, 20 июля, официально сменил Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании.

После того как король Чарльз официально принял отставку Кира Стармера, Бернем прибыл в Букингемский дворец и получил от монарха поручение сформировать новое правительство.

Его правительство уже изучает, как Великобритания может "пойти дальше" в стремлении к более тесным отношениям с ЕС.

Подробнее о преемнике Стармера читайте в статье Сторонник Украины и ЕС: сможет ли премьер Бернем защитить Великобританию от ультраправых.