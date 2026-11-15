Суд в США заблокировал закрытие исторического поля для гольфа из-за планов Трампа

Федеральный судья США временно заблокировала решение администрации президента Дональда Трампа о закрытии исторического поля для гольфа и парка в Вашингтоне, где планировалось провести масштабную реконструкцию.

Об этом сообщает BBC, передает "Европейская правда".

Окружной судья Ана Рейес постановила, что Трамп не имеет полномочий закрывать парк или поле для гольфа. В то же время она отметила, что администрация не обязана активно управлять этими объектами.

В 30-страничном решении, обнародованном в субботу, 14 ноября, судья пришла к выводу, что аргументы администрации о необходимости закрытия поля были предлогом для реализации планов реконструкции.

По её словам, правительство нарушило как минимум два федеральных закона, пытаясь уложиться в установленный им самим срок.

Судья отметила, что закрытие "противоречит общественным интересам в отношении использования территорий национальных парков".

Также она отметила, что правительство не "представило убедительных доказательств какого-либо ущерба, который оно понесло бы в результате временного запретительного постановления, сохраняющего статус-кво до завершения дальнейшего судебного разбирательства".

Ее постановление будет действовать до 28 ноября.

Напомним, в конце июня Трамп заявил о планах расширения существующего гольф-поля в Вашингтоне недалеко от Белого дома, чтобы превратить его в "лучшее в мире".

А перед этим Трамп начал реализовывать свой революционный план по строительству роскошного бального зала на месте Восточного крыла Белого дома. Стоимость проекта постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не повлияет на нынешнее здание", а затем снес всё восточное крыло.