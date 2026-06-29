Трамп надумал строить "лучшее гольф-поле" неподалеку от Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил о планах развития существующего гольф-корта в Вашингтоне недалеко от Белого дома для превращения его в "лучший в мире".

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В воскресенье Трамп заявил, что хочет реконструировать существующее публичное гольф-поле в Вашингтоне East Potomac Golf Links, которому около 100 лет, и эти работы должны начаться уже в сентябре.

Заявление от американского президента прозвучало после того, как он съездил на это место вместе с министром внутренних дел и архитектором, специализирующимся на инфраструктуре для гольфа.

"Было определено, что в этом фантастическом месте с видом на воду и достопримечательности столицы, мы построим одно из лучших гольф-полей из тех, что есть где-либо в мире", – заявил Трамп, добавив, что сейчас там, мол, практически невозможно играть.

"Работы над новым полем, которая пройдет быстро, начнется с 1 сентября", – заявил он.

В целом идея Трампа относительно этого места не является новой и уже была причиной иска общественной организации и двух граждан. Впоследствии администрация и организация National Links Trust достигли компромиссной договоренности.

Напомним, перед этим Трамп начал реализовывать свой революционный план по строительству роскошного бального зала на месте Восточного крыла Белого дома. Стоимость проекта постоянно росла – от $200 млн до последней оценки Трампа в $400 млн. Сначала Трамп заявлял, что проект "не будет мешать нынешнему зданию", а потом снес все восточное крыло.

1 апреля суд в США обязал приостановить строительство бального зала, а через несколько дней федеральная комиссия по планированию одобрила планы Трампа, заявив, что решение федерального суда о приостановке строительства не влияет на процесс рассмотрения.