Суд у США заблокував закриття історичного поля для гольфу через плани Трампа

Федеральна суддя США тимчасово заблокувала рішення адміністрації президента Дональда Трампа про закриття історичного поля для гольфу та парку у Вашингтоні, де планували провести масштабну реконструкцію.

Про це повідомляє BBC, передає "Європейська правда".

Окружна суддя Ана Рейєс постановила, що Трамп не має повноважень закривати парк або поле для гольфу. Водночас вона зазначила, що адміністрація не зобов'язана активно управляти цими об'єктами.

У 30-сторінковому рішенні, оприлюдненому в суботу, 14 листопада, суддя дійшла висновку, що аргументи адміністрації щодо необхідності закриття поля були приводом для реалізації планів реконструкції.

За її словами, уряд порушив щонайменше два федеральні закони, намагаючись вкластися у встановлений ним самим термін.

Суддя зазначила, що закриття "суперечить суспільним інтересам щодо використання територій національних парків".

Також вона зазначила, що уряд не "надав переконливих доказів щодо будь-якої шкоди, якої він зазнав би внаслідок тимчасового заборонного наказу, що зберігає статус-кво до завершення подальшого судового розгляду".

Її постанова діятиме до 28 листопада.

Нагадаємо, наприкінці червня Трамп заявив про плани розбудови існуючого гольф-корту у Вашингтоні неподалік Білого дому для перетворення його на "найкращий у світі".

А перед цим Трамп почав реалізовувати свій революційний план з будівництва розкішної бальної зали на місці Східного крила Білого дому. Вартість проєкту постійно зростала – від $200 млн до останньої оцінки Трампа у $400 млн. Спочатку Трамп заявляв, що проєкт "не заважатиме нинішній будівлі", а потім зніс усе східне крило.