В Белом доме полностью снесли восточное крыло для бального зала Трампа

Последние кадры со строительства на территории Белого дома подтверждают, что для реализации идеи президента Дональда Трампа с большим бальным залом для приемов снесли все историческое здание Восточного крыла.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Спутниковые снимки с развития строительства на территории Белого дома свидетельствуют, что для бального зала Трампа снесли все здание Восточного крыла Белого дома, которое традиционно предназначалось для офиса первых леди.

Колоннада, соединявшая основное здание с Восточным крылом, также почти полностью снесена – кроме фрагмента, примыкающего к основному зданию.

Комплекс Белого дома до и после демонтажных работ, снимки из публикации CNN

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт признала, что масштабы проекта расширились по сравнению с первоначальным замыслом, но призвала "доверять процессу".

"Когда этот план был представлен, и когда рендеры были готовы, президент распорядился, чтобы я вышла сюда и показала их вам. Я делала подробное обращение о том, каким будет этот проект. С любым проектом строительства со временем могут происходить коррективы... Мы продолжим держать вас в курсе всех изменений, но просто доверяйте процессу", – прокомментировала она.

Напомним, 20 октября Трамп объявил о начале работ в восточном крыле Белого дома для реализации его идеи со строительством там большого бального зала для торжественных приемов, а СМИ показали кадры демонтажа.

Хотя о замысле объявили еще несколько месяцев назад, это вызвало большой общественный резонанс.

По данным СМИ, в Минфине США, откуда открывается лучший обзор на этот участок, сказали работникам не распространять фото демонтажа.

Реализация идеи будет стоить 200-300 млн долларов, средства предоставят частные доноры.

В Белом доме говорят, что зал будет иметь 650 мест. Это в три раза больше, чем вместимость самой большой на данный момент Восточной комнаты Белого дома.

На недавнем ужине с донорами Трамп заверил, что новый зал не будет нарушать архитектурный стиль Белого дома.