В Лиссабоне прошла акция протеста против жилищного кризиса и разгона активистов полицией

Во вторник, 27 октября, тысячи людей собрались у здания парламента Португалии в Лиссабоне, чтобы выразить протест против усугубления жилищного кризиса и недавних полицейских операций против активистов, борющихся за доступное жилье.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Португалия сталкивается с одним из самых острых в Европе кризисов доступности жилья: с 2017 года цены выросли более чем вдвое, а арендная плата по новым договорам почти удвоилась, что наиболее болезненно ударило по молодежи, поскольку заработная плата не успевала за ростом цен.

Акция протеста 27 октября состоялась после полицейских операций, направленных на разгон палаточных лагерей, разбитых активистами движения за доступное жилье в Лиссабоне и Порту в воскресенье, 25 октября.

Фото: Reuters

Организаторы митинга заявили, что на месте собралось несколько тысяч человек. Полиция не предоставила оценок относительно количества участников.

Протестующие требовали, чтобы правительство отменило законопроект, который ускорил бы выселение и отменил ограничения на арендную плату по новым договорам аренды, прошедший первое чтение.

Параллельно протесты также проходят и во Франции, где правительство изучало способы блокировки социальных сетей во время протестов.

Также в воскресенье, 25 октября, протестующие заполнили улицы албанской Тираны. Протестующие собрались перед Министерством образования, а затем двинулись к офису премьер-министра Албании Эди Рамы.

В тот же день в столице Чехии тысячи людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.