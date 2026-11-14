Посольство Украины увидело российский след в провокации с надписями "Слава УПА" в Польше

Посольство Украины в Польше считает, что появление надписи "Слава УПА" на памятнике Героям Варшавского гетто является проявлением гибридной войны со стороны России.

Об этом говорится в заявлении посольства, обнародованном в субботу, сообщает "Европейская правда".

Посольство отметило, что в польских СМИ опубликована информация об акте вандализма в отношении памятника Героям гетто в Варшаве. В связи с этим посольство осудило "эту позорную провокацию, как и любые проявления вандализма, осквернение памятников и подобные действия" и подчеркнуло их недопустимость.

фото: PAP

"Мы убеждены, что польские правоохранительные органы установят виновных и привлекут их к ответственности в соответствии с действующим законодательством. По нашему убеждению, этот противоправный акт является проявлением гибридной войны, которую Россия пытается всеми способами вести в странах Европы, прежде всего в Польше", – говорится в заявлении.

Цель провокации, по словам дипломатов, очевидна: посеять вражду между украинцами и поляками, подорвать взаимное доверие и ослабить поддержку Украины.

"Мы должны достойно чтить память о прошлом, в частности о жертвах Варшавского гетто, и принимать все возможные меры для предотвращения подобного вандализма в будущем", – заявили в посольстве, призвав украинцев в Польше не соглашаться на "легкий заработок" за нанесение надписей, повреждение имущества или выполнение других противоправных заданий.

"Давайте уважать законы страны пребывания, историческую память и достоинство друг друга. Украинско-польская солидарность – наша общая сила. Не позволяем врагу её разрушать", – призвали в посольстве.

Как сообщалось, надпись "Слава УПА" 14 ноября обнаружили не только на памятнике Героям гетто в Варшаве, но и на памятнике солдату 1-й армии Войск Польских на площади Политических заключённых сталинизма в районе Муранув.

Как сообщают польские СМИ, в течение прошлой недели подобным образом были повреждены еще 11 исторических памятников в Варшаве, Гдыне и Познани.

Напомним, в сентябре в Польше было возбуждено уголовное дело в связи с уничтожением памятника УПА одиозным политиком Гжегожем Брауном.