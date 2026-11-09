ЕС выделит 50 млн евро на новый Центр морской безопасности в Чёрном море

Евросоюз выделит 50 млн евро на ускорение создания Центра морской безопасности в Чёрном море (Black Sea Maritime Security Hub).

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник во время визита в Румынию, сообщает "Европейская правда".

По её словам, ЕС совместно с Румынией и Болгарией ускорит работу над созданием центра, определив четкие сроки завершения проекта и предусмотрев для него отдельное финансирование.

Фон дер Ляйен напомнила, что идея создания такого центра впервые была представлена в Черноморской стратегии ЕС в середине 2025 года. В то же время с тех пор ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась значительно быстрее, чем ожидалось.

"Я с большим удовольствием сообщаю, что по согласованию с Румынией и Болгарией мы теперь ускорим работу над Центром морской безопасности в Чёрном море, определив чёткие сроки его завершения и выделив на это специальное финансирование в размере 50 миллионов евро", – сказала фон дер Ляйен.

Она также приветствовала углубление морского сотрудничества между Румынией, Болгарией и Турцией, подчеркнув необходимость срочных действий в сфере обороны и безопасности.

Как сообщала "Европейская правда", президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе посещает Болгарию и Румынию на фоне серии атак дронов на суда в Чёрном море.

Ранее министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние атаки на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации по вопросам безопасности судоходства.