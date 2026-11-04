Литва выслала троих украинцев, обвиняемых в работе на иностранные спецслужбы

Литва выслала троих граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных спецслужб за денежное вознаграждение.

Об этом сообщил в среду Департамент государственной безопасности Литвы (VSD). сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По данным разведывательного ведомства, эти лица ранее были признаны угрозой национальной безопасности, а их временные виды на жительство в Литве были аннулированы.

"Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, были высланы из Литвы, и им запрещено возвращаться в течение пяти лет", – говорится в заявлении VSD.

По данным ведомства, трое украинцев выполняли широкий спектр заданий для иностранных разведывательных служб в обмен на денежное вознаграждение. Инструкции по выполнению заданий отправлялись через Telegram и другие мессенджеры.

VSD предупредила, что иностранные разведывательные службы часто используют мессенджеры и социальные сети для вербовки людей в других странах.

"Этот метод особенно эффективен, поскольку его легко реализовать, он охватывает широкий круг потенциальных агентов и требует минимум ресурсов", – отметила служба.

Сотрудники разведки, использующие этот метод вербовки, перекладывают все риски и возможные последствия порученных действий на лиц, которые их выполняют, не беря на себя ответственности за их безопасность, добавила VSD.

Недавно полиция немецкой земли Бранденбург арестовала гражданина Украины по подозрению в шпионаже в пользу России.

В начале августа в Германии арестовали 33-летнего украинца по подозрению в шпионаже в отношении оборонного предприятия.