В Чехии десятки тысяч протестующих выходят на митинги против плана сократить финансирование СМИ

В воскресенье в столице Чехии Праге десятки тысяч чехов вышли на протест против плана правительства сократить плату за пользование общественными СМИ и перенаправить финансирование в государственный бюджет.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ранее местные власти оценивали, что на митинг, который проходит за несколько дней до праздника 17 ноября, посвященного чествованию "Бархатной революции" 1989 года, свергшей коммунистический режим и приведшей к власти диссидента-драматурга Вацлава Гавела, придут сотни тысяч людей.

Как сообщает издание, в воскресенье передняя часть у сцены в парке Летна быстро заполнилась, поскольку протестующие заблокировали соседние станции метро. Многие носили остроконечные шляпы, скрученные из газет, в честь мультипликационного персонажа, который на протяжении десятилетий представлял вечерние детские сказки Чешского телевидения перед сном.

Напомним, правительство премьер-министра Андрея Бабиша, поддерживаемое ультраправой партией SPD и евроскептической партией "Автомобилистов", обвиняет частные и государственные СМИ в предвзятости.

Коалиция поддерживает законопроект, который отменит ежемесячный абонентский сбор за телерадиовещание в размере 205 крон (9,26 долларов), который в настоящее время используется для финансирования. Законопроект прошел предварительное голосование и ожидает дальнейшего обсуждения.

Сотрудники чешского государственного телевидения и радио в ответ устроили однодневную забастовку в начале ноября, что привело к ограничению эфирного времени и протестам, поддержанным художниками и студентами.

Ранее в Праге 25 октября сотни людей вышли на демонстрацию против планов правительственной коалиции отменить лицензионные сборы за телевидение и радио.

Подробнее об этом читайте в статье: Месть, всколыхнувшая Чехию: как правительство берет под контроль общественное вещание и удастся ли его остановить.