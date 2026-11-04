Кос: если Украина ускорит реформы, она закроет семь переговорных глав в 2027 году

Европейская комиссия может представить Совету ЕС промежуточный отчет о выполнении Украиной критериев в сфере верховенства права (IBAR) в первой половине 2027 года, если Киев ускорит темпы реформ.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в комментарии корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе в среду, 4 ноября.

Ускорение реформ в Украине может позволить Еврокомиссии уже в первой половине 2027 года представить Совету ЕС оценку выполнения Киевом промежуточных критериев, необходимых для начала закрытия переговорных глав.

"Единство правительства, Верховной Рады и гражданского общества имеет большое значение. Главная цель – как можно быстрее достичь IBAR. Сейчас внимание должно быть сосредоточено на реализации ключевых дорожных карт по верховенству права, демократическим институтам, реформе государственного управления и плану действий в отношении национальных меньшинств", – заявила Кос "ЕвроПравде".

"Если Украина ускорит темпы реформ, мы могли бы представить IBAR Совету ЕС в первой половине 2027 года", – добавила еврокомиссар по вопросам расширения.

Выступая в Европейском парламенте во время презентации пакета по расширению ЕС 4 ноября, Марта Кос сообщила, что Украина может уже в 2027 году предварительно закрыть семь переговорных глав, если выполнит необходимые критерии.

"Эта дорожная карта является динамичным инструментом. Когда темпы реформ позволят, Комиссия пересмотрит график приоритетов, чтобы отразить возможность более раннего дополнительного предварительного закрытия переговорных глав", – подчеркнула Марта Кос.

IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) – это отчет Еврокомиссии об оценке выполнения промежуточных критериев в рамках переговорных глав 23 "Судебная власть и основные права" и 24 "Юстиция, свобода и безопасность", которые входят в первый переговорный кластер "Основы процесса вступления в ЕС".

Как сообщала "Европейская правда", ЕС обнародовал отчет о расширении-2026: Украина – в группе лидеров евроинтеграции.

Накануне заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква подчеркнул, что Украина планирует продолжать евроинтеграцию вместе с Молдовой.

Напомним, правительство и Европейская комиссия создали Task Force (рабочую группу) на раннем этапе для того, чтобы обеспечить в течение нескольких месяцев одобрение законопроектов о верховенстве права и борьбе с коррупцией.

Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": "Мир" с Венгрией, поддержка Польши и план реформ: первое интервью вице-премьера по вопросам евроинтеграции.