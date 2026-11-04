Ченцов верит, что Украина сможет закрыть более 7 переговорных глав в 2027 году

В Европейской комиссии заявили, что Украина сможет закрыть семь переговорных кластеров в 2027 году – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов считает, что у Украины есть шанс вновь удивить ЕС и добиться большего.

Об этом он заявил на EU Accession Exchange Forum, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Технически раздел можно закрыть даже на следующий день после получения IBAR, если государство готово это сделать, отметил Ченцов. Поэтому план закрыть семь переговорных разделов является даже слишком осторожным с точки зрения Украины.

"Комиссия всегда подходит к этому достаточно консервативно и осторожно, во всяком случае в отношении Украины. Но мы можем удивлять даже самих себя", – заявил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции.

По словам Всеволода Ченцова, некоторые разделы закрыть будет несложно. Например, те, что касаются внешней политики или образования.

"То, что написано в дорожной карте для вступления, – не является незыблемым. Как и Украина, так и Молдова могут сделать больше – могут и меньше", – сказал Ченцов.

Напомним, Европейская комиссия может представить Совету ЕС промежуточный отчет о выполнении Украиной критериев в сфере верховенства права (IBAR) в первой половине 2027 года, если Киев ускорит темпы реформ.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос, у Украины есть шанс закрыть семь переговорных глав до конца 2027 года, если она справится с необходимыми реформами.

Также, как сообщала "Европейская правда", ЕС обнародовал отчет о расширении-2026: Украина – в группе лидеров евроинтеграции.