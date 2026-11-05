В Молдове считают, что "лидер Приднестровья" не вернётся домой из Москвы

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан объяснил, почему власти приняли решение ограничить выезд из Молдовы главе непризнанного Приднестровья Вадиму Красносельскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

По его словам, Россия пытается спровоцировать Кишинев.

"Товарищ Красносельский проигнорировал здравый смысл и тот минимум доверия, который Кишинев пытался выстроить с Левым берегом. Это важно понимать. Он уже запланировал переезд с семьей в Россию. Ему не нужен комфорт в Тирасполе, ему нужен комфорт в Москве. И нас подталкивают к тому, чтобы он мог приехать и заявить: "Смотрите, я не возвращаюсь в Молдову, потому что мне не позволяют", – сказал премьер.

Тофан подчеркнул, что Кишинев решил поступить иначе.

"Мы приняли другое, асимметричное решение. Мы говорим: "Господин Красносельский, пожалуйста, возвращайтесь в Тирасполь. Если вы так дорожите тем, что сделали или не сделали там, живите в своей так называемой республике". Со своей стороны мы вводим запрет на выезд из страны сроком на пять лет. У нас есть для этого необходимые правовые инструменты. И мне очень интересно, какое решение теперь примет товарищ Красносельский", – поделился Тофан.

Отвечая на уточняющий вопрос, Тофан назвал это решение политическим.

"С политической точки зрения мы расцениваем то, что произошло в Москве, как попытку заманить нас в ловушку, как провокацию. И мы на неё ответили. Приглашаем господина Красносельского вернуться в Тирасполь. И в течение пяти лет мы не позволим ему пользоваться Кишиневским аэропортом", – подчеркнул премьер.

Тофан уточнил, что Красносельский не имеет гражданства Молдовы и сейчас находится в Москве.

Премьер также объяснил, почему ранее власти разрешали приднестровскому лидеру выезжать за границу.

"Мы пытаемся сблизить два берега Днестра. Мы стремимся к интеграции Левого берега без эскалации ситуации. Поэтому так называемые лидеры этого региона имеют возможность летать в Европу, участвовать в переговорах в рамках ОБСЕ или ЕС, посещать Москву и другие страны", – сказал он.

По словам Тофана, нынешняя поездка Красносельского была связана с завершением переговоров в рамках ОБСЕ об обеспечении Приднестровья газом на зиму.

"Мы считаем, что это важно с гуманитарной точки зрения", – добавил премьер.

Ранее Бюро реинтеграции сообщило, что после возвращения Красносельского из Москвы власти Молдовы применят к нему ограничительные меры, в частности, запрет на выезд из страны сроком на пять лет.

В мае Красносельский поблагодарил правителя РФ за упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей Приднестровья.