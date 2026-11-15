Принц Гарри посетил Игры Непокоренных во Львове

Принц Гарри посетил Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове и лично поддержал наших воинов во время соревнований по регби на инвалидных колясках.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

Именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games и уже неоднократно поддерживал украинских ветеранов на соревнованиях.

"По результатам соревнований сформируют сборную из 60 ветеранов и военнослужащих, которые будут представлять нашу страну на международных Играх Непокоренных в Бирмингеме в 2027 году", – написал Козицкий.

В этом году на Всеукраинские Игры Непокоренных во Львове зарегистрировались около 500 участников со всей Украины.

Напомним, принц Гарри приезжал в Украину 24 апреля 2026 года и принял участие в Киевском форуме по безопасности. Среди прочего, в своем выступлении он призвал США, как одного из гарантов Будапештского меморандума, проявить своё лидерство в поддержке Украины.

Он также посетил Бучу, которая стала символом преступлений российских военных во время оккупации Киевской области.