В молдавской Гагаузии официально объявили вакантной должность главы региона

Местный парламент автономного региона Гагаузия объявил вакантной должность главы (башкана) региона, которую ранее занимала осужденная Евгения Гуцул.

Об этом сообщает Nokta, пишет "Европейская правда".

Депутаты Народного собрания Гагаузии на голосовании 17 августа приняли решение о том, что должность главы региона является вакантной.

Исполняющий обязанности главы региона Илья Узун перед голосованием призывал депутатов не торопиться и дождаться окончательного апелляционного решения по делу прежней башкана Евгении Гуцул в Высшей судебной палате.

Дата выборов нового башкана пока не определена. Спикер Валентин Гайдаржи ранее допускал, что их могут организовать в один день с выборами в Народное собрание 15 ноября.

Напомним, год назад прежнюю главу региона от партии "Шор" Евгению Гуцул признали виновной в участии в незаконном финансировании партии и приговорили к 7 годам лишения свободы.

В мае по итогам апелляционного рассмотрения решение подтвердили.

Полномочия парламента Гагаузии истекли ещё в ноябре 2025 года, а новые выборы до сих пор не состоялись из-за конфликта с Кишиневом по поводу избирательного законодательства. Россия пытается использовать эту ситуацию, чтобы превратить Гагаузию в инструмент дестабилизации Молдовы.

Подробнее об этом читайте в статье Что такое Гагаузия в Молдове, как Россия смогла ее "оккупировать" и что следует делать Украине