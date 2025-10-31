Из Украины в Литву доставили бойца РФ, подозреваемого в военных преступлениях

На этой неделе в Литву из Украины доставили российского военнослужащего, подозреваемого в совершении военного преступления против литовского гражданина на украинской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене на пресс-конференции в пятницу, ее цитирует Delfi.

В четверг Районный суд города Вильнюса удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и разрешил заключить подозреваемого на три месяца.

В Литве ему предъявили обвинения в военных преступлениях против мирного населения и военнопленных, в их пытках и незаконном лишении свободы.

Согласно законодательству Литвы, подозреваемому грозит от 10 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным следствия, с марта по сентябрь 2022 года военнослужащие Вооруженных сил РФ, в том числе личный состав 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, участвовали в организации фильтрационного лагеря на учебной базе, расположенной на территории Мелитопольского военного аэродрома.

"Здесь незаконно удерживались, подвергались пыткам и унижениям мирные жители и военнопленные. Среди них был один гражданин Литовской Республики", – сказала Грунскене.

По словам генпрокурора, в августе 2023 года Вооруженные силы Украины задержали старшего матроса указанного полка.

"Есть подозрения, что он (матрос. – Ред.) вместе с другими российскими военнослужащими не только охранял незаконно задержанных гражданских лиц и военнопленных в указанном лагере, но и участвовал в их избиении, пытках, заключении в металлическом сейфе, удушении до потери сознания, подвешивании со связанными руками, содержании на холодном воздухе, обливании холодной водой и нанесении травм электрическим током", – заявила Грунскене.

Как указано решение об экстрадиции вышеупомянутого подозреваемого в Литву принимал лично генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Напомним, в начале сентября в Финляндии начали проверку в отношении бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.

А в апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.