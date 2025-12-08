В Литве российского военного подозревают в военных преступлениях в Украине

Суд Вильнюса на основании представления Генеральной прокуратуры Литвы признал военнослужащего вооруженных сил России подозреваемым в совершении военных преступлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом Генпрокуратура Литвы сообщила в понедельник.

Российский военный подозревается в военных преступлениях, совершенных в 2022 году в Мелитополе против украинских гражданских и военнопленных, среди которых был и один гражданин Литвы.

По данным следствия, этот подозреваемый непосредственно участвовал в незаконном задержании, удержании и пытках гражданского населения.

В результате сотрудничества между украинскими и литовскими правоохранителями во время досудебного расследования было установлено, что с марта по сентябрь 2022 года военнослужащие Вооруженных сил России, в частности персонал 177-го отдельного морского пехотного полка Каспийской флотилии, участвовали в организации фильтрационного лагеря на учебной базе, расположенной на территории военного аэродрома в Мелитополе.

В ходе досудебного расследования установлено не менее 100 человек, которые содержались в указанном фильтрационном лагере, и это количество может увеличиться.

Одного из ранее установленных в этом расследовании подозреваемых в преступлениях, совершенных в фильтрационном лагере в Мелитополе, Украина 29 октября передала Литве.

Это пока что первый и единственный случай с начала вооруженной агрессии России против Украины, когда задержанный российский военный был передан Украиной другому государству для уголовного преследования в соответствии с принципом универсальной юрисдикции.

Напомним, в начале сентября в Финляндии начали проверку в отношении бывшего российского наемника группы Вагнера, которого задержали летом 2025 года на территории страны.

А в апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.