"ЕвроПравда" узнала, когда Украина получит 500 ракет Patriot, продажу которых одобрили США

Украина получит 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, возможную продажу которых Госдепартамент США одобрил 30 октября 2026 года, в период с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил представитель Государственного департамента США на условиях анонимности.

Украина сможет начать получать первые перехватчики PAC-3 для систем ПВО Patriot, продажу которых США одобрили 30 октября, не ранее четвертого квартала 2030 года.

"Ориентировочный срок поставки ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в рамках предлагаемой продажи вооружений Украине, о которой было объявлено 30 октября, – с четвертого квартала 2030 года по четвертый квартал 2033 года", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".

В Госдепартаменте также пояснили, что заключение соответствующего соглашения о закупке PAC-3 должно состояться после согласования в Конгрессе США, на которое отводится 30 дней.

"Соглашения о продаже вооружений иностранным государствам заключаются путем подписания Письма-предложения и принятия (Letter of Offer and Acceptance, LOA). Стороны могут согласовать LOA после завершения 30-дневного периода рассмотрения в Конгрессе США", – отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Как сообщала "Европейская правда", 30 октября Государственный департамент США одобрил возможную сделку по продаже правительству Украины ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) для систем противовоздушной обороны Patriot.

Закупку должны профинансировать международные партнеры, в частности Канада, Германия и Норвегия, через американскую программу JUMPSTART, а также за счет национальных средств, финансируемых через 90-миллиардный кредит ЕС для Украины (Ukraine Support Loan).

Стоит отметить, что в настоящее время уже ведутся переговоры с партнерами о том, чтобы некоторые государства уступили Украине свою очередь на закупку PAC-3 у американского производителя Lockheed Martin – и таким образом украинская армия получила перехватчики как можно быстрее.

Также обсуждается возможность передачи Украине уже имеющихся в арсеналах государств-союзников перехватчиков для Patriot, прежде всего стран – членов ЕС, в обмен на возвращение новых ракет после 2030 года.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в 2026 году Украина получает в среднем всего 12 ракет в месяц для систем Patriot.