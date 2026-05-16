Косово призвало ЕС наконец предоставить статус страны-кандидата

В пятницу комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос совершила свой первый официальный визит в Косово, где её встретили призывами предоставить стране статус кандидата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Во время визита Кос подтвердила поддержку ЕС в отношении места Косово в Европе, призвав страну нормализовать отношения с Сербией и продолжать внедрять реформы, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС.

"Косово должно срочно догнать приоритеты, связанные с ЕС. Косово нуждается в стабильных институтах и эффективном правительстве", – сказала Кос во время пресс-конференции с временным премьер-министром Альбином Курти.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году и подало заявку на членство в ЕС в 2022 году, но на пути к статусу кандидата все еще стоят серьезные препятствия.

"Примерно через 41 месяц после того, как мы подали заявку на членство в ЕС, пришло время для Косово получить статус кандидата и начать переговоры о вступлении. Процесс вступления в ЕС еще больше укрепит демократию в Косово, ускорит экономический рост и улучшит благосостояние наших граждан, что является общей целью и взаимным интересом", – заявил Курти на фоне визита в Косово.

Пять стран ЕС – Испания, Греция, Румыния, Словакия и Кипр – до сих пор не признают Косово, а Белград также отказывается признать его независимость, что мешает нормализации отношений между двумя сторонами.

Обе проблемы остаются чрезвычайно важными для пути Косово в ЕС, а его политическая нестабильность также тормозит прогресс. 7 июня там состоятся досрочные выборы.

Предыдущие досрочные выборы в Косово состоялись в декабре 2025 года – после неудачных переговоров о создании коалиции.