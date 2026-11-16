В ЕС не знают, где пройдет следующий раунд переговоров: Европу представит команда

Европейская комиссия пока не располагает информацией о следующем раунде мирных переговоров по завершению войны России против Украины, но заверяет, что ЕС на этих переговорах будет представлять команда из представителей "европейской пятерки" E5 и двух институтов Евросоюза.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо в понедельник, 16 ноября.

Евросоюз готов присоединиться к следующим раундам мирных переговоров командой из семи переговорщиков, однако не знает конкретного места их проведения.

"Мы готовы перейти к многостороннему формату обсуждений. Никакие конкретные места проведения не обсуждались, поэтому мы еще не на этом этапе. Мы абсолютно готовы участвовать на многостороннем уровне", – заявила Пиньо.

Она добавила, что в ЕС "готовы присоединиться к следующему раунду переговоров" и "работают в этом направлении".

Отвечая на вопрос корреспондента "Европейской правды" о представительстве ЕС на мирных переговорах, главный пресс-секретарь Еврокомиссии сообщила, что вместо одного переговорщика европейскую сторону будет представлять согласованная лидерами команда.

"Договоренность между лидерами заключается в том, что будет европейская команда, и эта европейская команда состоит из стран E5, а также Еврокомиссии и Совета. Это формат, который был согласован", – заявила Пиньо.

Она напомнила, что другие стороны переговоров также "представлены более чем одним человеком".

"Таким образом, теперь у нас есть четкий формат с нашей стороны для участия в следующих раундах переговоров", – сказала пресс-секретарь.

Паула Пиньо не ответила на уточняющий вопрос корреспондента "Европейской правды" о том, кто будет представлять Европу за столом переговоров на уровне лидеров государств – когда за столом останется только одно кресло для европейцев.

В Еврокомиссии также сообщили, что продолжают работать над содержательной частью будущих переговоров.

"Мы сейчас продолжаем работать над содержанием этих переговоров, сосредоточившись преимущественно на двух основных направлениях: гарантиях безопасности, где цель заключается в том, чтобы иметь надежные и юридически обязывающие гарантии безопасности, а также пакете послевоенного процветания, опираясь на работу, которая ведется над этим уже довольно длительное время", – отметила Паула Пиньо.

Напомним, 13 ноября на неформальном саммите в Дублине лидеры Европейского Союза согласовали формат представительства Европы на будущих мирных переговорах. В европейскую переговорную команду войдут представители институтов ЕС и стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также президенты (или их представители) Еврокомиссии и Европейского совета.

Кошта также объяснил, почему Европа делегирует на переговоры команду, а не одного представителя, отметив, что другие стороны переговоров также действуют командами.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 16 ноября заявила, что переговорщики с Россией должны требовать прекращения огня до начала обсуждения каких-либо требований Кремля.