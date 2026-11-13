Кошта объяснил, почему ЕС направил на переговоры команду, а не одного представителя

Глава Евросовета Антониу Кошта объяснил, почему лидеры ЕС решили направить на переговоры о мире в Украине команду, а не одного представителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в пятницу вечером на пресс-конференции в Дублине после завершения неформального саммита лидеров ЕС.

В частности, Кошта подчеркнул, что другие стороны в переговорах также действуют командами.

"Послушайте, вот лишь один пример. Если посмотреть на специальных посланников президента Трампа, то их не один, а двое. Если посмотреть на украинскую делегацию, то, думаю, там три или четыре человека. Это нормально", – заявил глава Евросовета.

Он добавил, что команда представляет не только Европейский Союз, но и "коалицию желающих", которая играет очень важную роль в контексте обеспечения гарантий безопасности для Украины после заключения мирного соглашения.

"И, конечно, нам всем нужно объединиться. А для этого крайне важно иметь команду и выступать единым голосом. Именно об этом мы договорились, и именно над этим мы работаем. И мы будем продолжать это делать", – сказал Кошта.

Напомним, 13 ноября вечером Кошта сообщил, что лидеры Европейского Союза согласовали формат представительства Европы на предстоящих переговорах о прекращении войны в Украине. На переговорах будут присутствовать представители институтов ЕС и стран E5 (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша).

Издание Politico ранее сообщало, что страны E5 будут представлены на уровне советников по вопросам национальной безопасности.