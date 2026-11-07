В Латвии на акцию против транзита российского зерна прибыли десятки единиц тяжелой техники

В латвийском Екабпилсе, где в субботу проходит акция протеста против транзита российского зерна, собралось несколько десятков единиц тяжелой техники, в том числе тракторы и зерновозы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Некоторые участники отметили, что пришли поддержать демонстрацию, подчеркнув, что латвийские фермеры также несут убытки из-за этого транзита зерна.

В эту субботу в Екабпилсе проходит акция протеста под лозунгом "Нет "кровавому зерну"!". Ее цель – добиться запрета на транзит через Латвию зерна, поступающего из России и с оккупированных территорий Украины.

С начала войны латвийское общество оказывает значительную поддержку Украине: принимает беженцев, собирает средства, доставляет гуманитарную помощь и помогает украинскому народу другими способами. Организаторы протеста считают, что на фоне такой поддержки использование транспортной инфраструктуры Латвии для перевозки российского зерна недопустимо.

Инициатор акции – фермер и общественный активист Гундарс Калве – вместе со своими единомышленниками призывает правительство Латвии полностью прекратить транзит зерна из России и с оккупированных территорий Украины по латвийской железнодорожной сети.

На акцию протеста приехал премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм планируется внести законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна путем запрета заключения новых контрактов, заявил он, выступая перед сотнями участников акции протеста.

Премьер-министр сообщил, что на следующей неделе запланировано согласование действий между министерствами. Он пояснил, что цель законопроекта – остановить транзит зерна путем предотвращения заключения любых новых соглашений.

"Транзит должен быть прекращён. Мы не должны подпитывать российскую военную машину или предоставлять средства, которые идут на уничтожение украинцев", – подчеркнул Кулбергс, признав при этом, что быстро найти решение пока не удалось.

По мнению премьер-министра, введение запрета исключительно на уровне Латвии не является эффективным решением – это должно быть сделано в координации с Европейским союзом. Он отметил, что установление ограничений на транзит относится к компетенции ЕС, и Латвия обязана соблюдать общие правила.

Напомним, Литва настаивает на практическом внедрении механизма проверки происхождения зерна, чтобы не допустить использования портов Евросоюза, а также транспортной инфраструктуры ЕС для перевозки украинского зерна, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины.

Как сообщала "Европейская правда", Эстония планирует полностью перекрыть транзит российского зерна через свои порты.