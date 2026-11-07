Укр Рус Eng

В Латвии на акцию против транзита российского зерна прибыли десятки единиц тяжелой техники

Новости — Суббота, 7 ноября 2026, 13:11 — Иванна Костина

В латвийском Екабпилсе, где в субботу проходит акция протеста против транзита российского зерна, собралось несколько десятков единиц тяжелой техники, в том числе тракторы и зерновозы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

Некоторые участники отметили, что пришли поддержать демонстрацию, подчеркнув, что латвийские фермеры также несут убытки из-за этого транзита зерна.

В эту субботу в Екабпилсе проходит акция протеста под лозунгом "Нет "кровавому зерну"!". Ее цель – добиться запрета на транзит через Латвию зерна, поступающего из России и с оккупированных территорий Украины.

С начала войны латвийское общество оказывает значительную поддержку Украине: принимает беженцев, собирает средства, доставляет гуманитарную помощь и помогает украинскому народу другими способами. Организаторы протеста считают, что на фоне такой поддержки использование транспортной инфраструктуры Латвии для перевозки российского зерна недопустимо.

Инициатор акции – фермер и общественный активист Гундарс Калве – вместе со своими единомышленниками призывает правительство Латвии полностью прекратить транзит зерна из России и с оккупированных территорий Украины по латвийской железнодорожной сети.

На акцию протеста приехал премьер-министр Андрис Кулбергс. В Сейм планируется внести законопроект, который позволит Латвии остановить транзит российского зерна путем запрета заключения новых контрактов, заявил он, выступая перед сотнями участников акции протеста.

Премьер-министр сообщил, что на следующей неделе запланировано согласование действий между министерствами. Он пояснил, что цель законопроекта – остановить транзит зерна путем предотвращения заключения любых новых соглашений.

"Транзит должен быть прекращён. Мы не должны подпитывать российскую военную машину или предоставлять средства, которые идут на уничтожение украинцев", – подчеркнул Кулбергс, признав при этом, что быстро найти решение пока не удалось.

По мнению премьер-министра, введение запрета исключительно на уровне Латвии не является эффективным решением – это должно быть сделано в координации с Европейским союзом. Он отметил, что установление ограничений на транзит относится к компетенции ЕС, и Латвия обязана соблюдать общие правила.

Напомним, Литва настаивает на практическом внедрении механизма проверки происхождения зерна, чтобы не допустить использования портов Евросоюза, а также транспортной инфраструктуры ЕС для перевозки украинского зерна, похищенного Россией на оккупированных территориях Украины.

Как сообщала "Европейская правда", Эстония планирует полностью перекрыть транзит российского зерна через свои порты.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Латвия
Реклама: