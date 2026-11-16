Мерц больше не может самостоятельно пилотировать самолет

Канцлер Германии Фридрих Мерц, имеющий с 2009 года лицензию пилота, больше не может самостоятельно управлять самолетом.

Об этом говорится в материале Bild, сообщает "Европейская правда".

Издание обратило внимание на то, что во время перелета на частном самолете на партийный съезд ХДС 14 ноября Мерц сидел в кабине пилотов, однако управлял лайнером сотрудник чартерной компании.

Издание предполагает, что канцлер из-за своей занятости не может регулярно управлять самолетом, чтобы сохранить полноценную лицензию с разрешением на полеты.

Мерц имеет лицензию пилота-любителя с 2009 года и был владельцем двухмоторного пропеллерного самолета Diamond DA62, который впоследствии продал.

Впрочем, срок действия его пилотской лицензии не истекает; базовая лицензия действительна бессрочно. По истечении срока полномочий канцлера Мерц сможет возобновить допуск к полётам, пройдя контрольный полёт под наблюдением официального экзаменатора.

То же самое касается и поездок на автомобиле. Мерца возят в бронированных седанах, таких как Mercedes-Benz Guard 4Matic, а самостоятельно управлять автомобилями руководителям немецкого правительства не разрешают из соображений безопасности.

Предшественник Мерца, Олаф Шольц, раскрыл это правило безопасности в 2024 году, когда выразил сожаление, что больше не может сам управлять автомобилем, хотя был "заядлым водителем".

Напомним, летом 2024 года Мерц, ещё будучи лидером оппозиции, полетал за штурвалом истребителя Eurofighter.

До этого тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Германию впервые полетел на истребителе Eurofighter.