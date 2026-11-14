В Кремле назвали дату встречи Трампа, Си и Путина

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в Шэньчжэне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

По словам Пескова, достигнута договоренность о проведении трехсторонней встречи в четверг, 19 ноября.

"Эта встреча состоится в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС", – сказал представитель Кремля.

В Белом доме заявили в пятницу, что президент США Дональд Трамп проведет совместную встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным во время саммита в Китае на следующей неделе.

О возможности трехсторонней встречи между США, Россией и Китаем сообщило издание The Wall Street Journal 19 октября. Речь шла о том, что Путин предложил провести встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Трамп заявлял, что он готов встретиться с Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином.