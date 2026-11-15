Во Франции задержали более 200 человек во время масштабных акций протеста

Во Франции в субботу, 14 ноября, прошли масштабные акции протеста, в ходе которых было задержано более двухсот человек.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел, 14 ноября во Франции протестовали 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи в Париже.

К 18:00 того же дня по всей стране было задержано 219 человек, а 10 полицейских получили лёгкие травмы.

Министерство внутренних дел отметило, что "в правоохранителей бросали предметы и камни, повреждали уличное оборудование и коммерческую недвижимость, а также поджигали мусорные баки".

🚨🇫🇷 LA FRANCE ENTRE-T-ELLE DANS UNE NOUVELLE ÈRE DE RÉVOLTE SOCIALE ? Hier, samedi 14 novembre, la France a connu une nouvelle journée de mobilisation majeure : 106 000 manifestants à travers le pays, selon le ministère de l’Intérieur. Pour le cinquième samedi consécutif, la colère sociale s’exprime dans les rues. Entre contestation, tensions et multiplication des revendications, un mouvement de fond semble se dessiner. 🎥 Bordeaux, place de la Victoire, le 14 novembre 2026. – Pulse Monde (@PulseMonde) November 15, 2026

Как сообщалось, во Франции запретили продажу пиротехники на фоне протестов школьников и акций против роста стоимости жизни.

В минувшую субботу, 7 ноября, во Франции прошли масштабные протесты против роста стоимости жизни; хотя акции в основном прошли мирно, полиция сообщила о 360 арестах.

Согласно внутренней оценке ЕС, тайная российская сеть пыталась воспользоваться беспорядками во Франции в прошлом месяце, используя социальные сети для того, чтобы, в частности, представить правительство страны как утратившее контроль.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.