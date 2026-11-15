Укр Рус Eng

Во Франции задержали более 200 человек во время масштабных акций протеста

Видео
Новости — Воскресенье, 15 ноября 2026, 13:35 — Уляна Кричковская-Богданова

Во Франции в субботу, 14 ноября, прошли масштабные акции протеста, в ходе которых было задержано более двухсот человек.

Об этом сообщает BFMTV, передает "Европейская правда".

По данным Министерства внутренних дел, 14 ноября во Франции протестовали 106 тысяч человек, в том числе 24 тысячи в Париже.

К 18:00 того же дня по всей стране было задержано 219 человек, а 10 полицейских получили лёгкие травмы.

Министерство внутренних дел отметило, что "в правоохранителей бросали предметы и камни, повреждали уличное оборудование и коммерческую недвижимость, а также поджигали мусорные баки".

Как сообщалось, во Франции запретили продажу пиротехники на фоне протестов школьников и акций против роста стоимости жизни.

В минувшую субботу, 7 ноября, во Франции прошли масштабные протесты против роста стоимости жизни; хотя акции в основном прошли мирно, полиция сообщила о 360 арестах.

Согласно внутренней оценке ЕС, тайная российская сеть пыталась воспользоваться беспорядками во Франции в прошлом месяце, используя социальные сети для того, чтобы, в частности, представить правительство страны как утратившее контроль.

Подробнее о событиях во Франции читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Протести
Реклама: