Ле Пен готова приехать в Украину для дебатов с Зеленским о финансовой помощи

Кандидат в президенты Франции от "Национального объединения" Марин Ле Пен, которая планирует прекратить финансовую поддержку Киева в случае победы на выборах, готова приехать в Украину для обсуждения этого вопроса с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Ле Пен заявила в эфире C News.

Ле Пен заявила, что она открыта для дискуссии, хотя еще раз повторила, что Франция больше не в состоянии оказывать Украине финансовую помощь.

"У меня нет ничего личного против господина Зеленского, и, кстати, мы вполне можем обсудить этот вопрос, когда он пожелает", – сказала Ле Пен.

В ответ на вопрос, готова ли она приехать для этого в Украину, Ле Пен ответила: "Если меня пригласят".

"Если господин Зеленский хочет, чтобы мы это обсудили, я с удовольствием приеду в Украину. Но я хочу ему сказать, что у нас больше нет финансовых возможностей оказывать помощь, которая на сегодняшний день, до этого момента, обходилась нам в 6 миллиардов евро в год. Мне обидно это говорить, я хотела бы иметь возможность финансово помочь Украине", – сказала Ле Пен.

Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине в случае победы на выборах. "Мы, кстати, и в дальнейшем будем оказывать военную помощь, возможно, в виде оборудования", – заявила она.

Зеленский ответил Ле Пен, что партнеры помогают Украине стать сильнее, а Украина в свою очередь "обеспечит безопасность кому-то благодаря своему опыту".