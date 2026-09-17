Марин Ле Пен: Франция не может продолжать помогать Украине финансово

Неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" Марин Ле Пен убеждена, что Франция больше не может оказывать Украине такую же помощь, как сейчас, из-за ухудшения своего финансового положения.

Заявление французской политики приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

При этом Ле Пен заверила, что ее позиция "не является актом враждебности по отношению к Украине".

"Мы можем продолжать обучать их солдат, их вооруженные силы, мы можем продолжать поставлять им оборудование, чтобы они могли защищаться. Но с финансовой точки зрения мы больше не можем. Мы больше не можем", – сказала она.

Оппоненты часто критикуют Ле Пен за то, что её приняли в Кремле во время президентской кампании в 2017 году, а также за слишком уступчивую позицию в отношении России.

Неформальный лидер ультраправого "Национального объединения" выступает за "проведение большой конференции по вопросам мира" с целью достижения "дипломатического урегулирования" войны РФ против Украины.

Как известно, перед президентскими выборами-2027 во Франции Марин Ле Пен лидирует в опросах со значительным отрывом от конкурентов.

Между тем президент и премьер Франции побили рекорд непопулярности.

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