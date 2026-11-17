Президент США Дональд Трамп, у которого в четверг в Шэньчжэне запланирована трехсторонняя встреча с лидерами Китая и России, заявил, что хотел бы провести также двустороннюю встречу с Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал об этом, отвечая на вопросы журналистов на Филиппинах, откуда он начал свое азиатское турне. Его спросили, состоится ли у него двусторонняя встреча с Владимиром Путиным.

"Я не знаю, но я бы хотел. Если это возможно, я бы это сделал", – ответил глава Белого дома.

Трамп прибыл в Манилу накануне саммита АТЭС, организованного президентом Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

Трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в рамках саммита АТЭС.

Также Трамп заявил, что, возможно, встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Китае на этой неделе.