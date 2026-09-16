В Косове протестующие штурмовали здание представительства ЕС после приговора бывшему президенту

В столице Косова Приштине толпа демонстрантов собралась перед зданием миссии ЕС и попыталась штурмовать здание.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Здание миссии ЕС – Eulex – защищал многочисленный отряд спецподразделения по борьбе с массовыми беспорядками.

Несколько демонстрантов пытались перелезть через ограждение из колючей проволоки вокруг здания, чтобы попасть во двор, но их оттеснили.

Как сообщают с места событий, в толпе преобладала молодежь в черных футболках. Митингующие держали албанские и черные флаги со слоганом "У свободы есть имя".

Напомним, в среду, 16 сентября, Трибунал по военным преступлениям в Косове в Гааге признал бывшего президента Косова Хашима Тачи виновным в военных преступлениях, в частности в убийстве, пытках и незаконном содержании под стражей.

58-летнего Тачи приговорили к 25 годам лишения свободы за преступления, совершенные им в качестве верховного командующего Армией освобождения Косова (АОК), состоявшей из этнических албанцев, во время насильственного отделения территории от Сербии в 1990-х годах.

Суд над экс-президентом Косова начался в 2023 году. Тачи, а также трем его ближайшим соратникам предъявили обвинения по 10 пунктам военных преступлений и преступлений против человечности.