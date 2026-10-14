Британия ускорит поставки Украине ракет LMM для борьбы с реактивными дронами

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Великобританию в среду на фоне планов Лондона ускорить поставки ракет LMM, которые используются для сбивания российских реактивных дронов.

Об этом сообщили в британском правительстве, пишет "Европейская правда".

Визит состоится на фоне усиления поддержки Украины со стороны Великобритании, в частности, путем поставки зенитных ракет на сумму 45 миллионов фунтов стерлингов и соблюдения планов по полному введению запрета на предоставление морских услуг для экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ).

Согласно сообщению, Великобритания ускорит поставки легких многоцелевых ракет британского производства (LMM), которые доказали свою высокую эффективность против реактивных беспилотников.

Великобритания уже обязалась выделить 1,6 млрд фунтов стерлингов на поставку Украине более 5000 ракет LMM в течение следующих четырех лет. Из пакета ракет на 45 млн фунтов стерлингов Лондон ускорит поставки вооружения на 10 млн фунтов, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины в преддверии зимы.

"Наша непоколебимая поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности Великобритании и обеспечения военных на передовой оборудованием, необходимым для отражения атак России. Мое послание украинскому народу не может быть яснее: мы будем с вами столько, сколько потребуется, и усилим и ускорим нашу поддержку вашей мужественной борьбы за мир в Европе", – прокомментировал премьер Великобритании Энди Бернем.

Бернем также поручил министрам подготовить дополнительные санкции, пакеты военной помощи и финансовой поддержки, чтобы оказать Украине неотложную помощь в течение ближайших недель.

Тем временем канцлер казначейства Джон Хили во время встреч в рамках Международного валютного фонда в Бангкоке будет призывать партнеров полностью ввести аналогичный запрет на российский СПГ, следуя примеру Великобритании. Накануне, во вторник, с таким же призывом к партнерам обратился министр иностранных дел Эд Милибэнд во время Варшавского форума по безопасности.

Напомним, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании договорились провести двустороннюю встречу в ближайшие дни, чтобы обсудить сохранение санкционного давления на Россию.

Между тем Великобритания признала, что дизельное соглашение президента США Дональда Трампа осложнило отношения с союзниками Украины.