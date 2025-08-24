СМИ: Пентагон месяцами блокирует дальнобойные удары Украины по территории РФ

Пентагон в течение нескольких месяцев блокировал использование Украиной ракет большой дальности для ударов по территории России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам чиновников, процедура утверждения на высоком уровне в Министерстве обороны США, о которой не было объявлено, не позволила Украине с конца весны запускать американские тактические ракетные системы большой дальности – ATACMS – против целей на территории России.

Двое из собеседников утверждают, что по крайней мере один раз Украина пыталась применить ATACMS против цели на территории России, но получила отказ.

Издание отметило, что Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, разработал "механизм пересмотра" для принятия решений по запросам Киева о применении американского оружия большой дальности, а также оружия, предоставленного Украине европейскими союзниками, которые полагаются на американскую разведку и компоненты.

Пересмотр дает министру обороны Пит Хегсет окончательное слово относительно того, может ли Украина использовать ATACMS для удара по России.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет победить Россию, если не сможет "перейти в наступление" в войне против России.

В то же время американские чиновники заявили, что заявление Трампа не свидетельствует об изменении политики, которая отменит механизм пересмотра Пентагона или поощрит Украину к использованию ATACMS и других западных систем дальнего радиуса действия. Однако чиновник Белого дома заявил, что Трамп может изменить свое мнение о содействии расширению наступательных операций против России.

Как отметили два американских чиновника и один британский, процедура пересмотра Пентагона также распространяется на использование Украиной британских Storm Shadow, поскольку она полагается на данные США о целях.

В начале июля министр обороны США Пит Хэгсет приостановил крупную партию поставок оружия в Украину. Вскоре после этого Дональд Трамп отменил решение Хэгсета и пообещал продолжить поставки оборонительного оружия Украине.

Трамп также объявил о соглашении с НАТО о предоставлении Украине дополнительного оружия на сумму в миллиарды долларов, изготовленного США, но оплаченного европейскими союзниками.

Недавно писали, что меморандум заместителя главы Пентагона по вопросам политики Элбриджа Колби, которым в июле была приостановлена военная помощь Украине, содержит положение, которое дает США право оставить себе часть законтрактованного для Киева оружия.