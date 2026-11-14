Reuters: Трамп готов воздержаться от новых ударов по Ирану при отсутствии провокаций

Президент США Дональд Трамп в последние дни заявил высокопоставленным чиновникам своей администрации, что может воздержаться от ударов по Ирану, если со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном йеменских хуситов не будет новых провокаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили агентству Reuters три источника, осведомленные об этом вопросе.

Президент Трамп чередует угрозы эскалацией войны и новыми ударами с заявлениями о сворачивании боевых действий. Действующие и бывшие американские чиновники говорят, что он, похоже, до сих пор не определился, как завершить непопулярный конфликт, который начал в феврале совместно с Израилем.

Однако во время встреч с советниками по национальной безопасности и после ряда разведывательных брифингов Трамп заявил, что рассматривает возможность воздержаться от новых ударов, сообщили источники, согласившиеся говорить на условиях анонимности.

Он также выражал понимание позиции союзников в регионе, которые просили его не возвращаться к полномасштабной войне.

"Я мог бы немедленно положить этому конец, но по просьбе стран, которые я стремлюсь защитить, мы делаем это несколько более длительным и более цивилизованным путем", – сказал Трамп в четверг.

По словам высокопоставленного чиновника США и еще одного источника, осведомленного о ситуации, в течение последних двух недель Трамп во время телефонных разговоров спрашивал мнение наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Оба призвали его не возобновлять удары по Ирану. Собеседники отметили, что Трамп не дал никаких обещаний ни в одну, ни в другую сторону.

31 октября Трамп сообщил бин Салману, что планирует нанести удары после выборов. Однако наследный принц попросил его воздержаться от этого, аргументируя это тем, что экономические санкции против Ирана дают результат. Об этом сообщили ещё два источника, знакомые с ходом разговора.

По информации администрации президента Турции, с 28 октября Трамп трижды разговаривал с Эрдоганом по телефону. В официальном сообщении о разговоре 7 ноября подчеркивалась необходимость положить конец напряжённости между Ираном и США.

Американские разведывательные службы пришли к выводу, что морская блокада США и экономические санкции наносят ущерб иранской экономике и будут и дальше усиливать давление на Тегеран, сообщили два американских чиновника, ознакомленные с разведывательными данными.

В дополнение к морской блокаде Ирана, которая продолжается уже несколько месяцев, американские военные также пытаются препятствовать ввозу в страну оружия и других товаров, подпадающих под санкции, по суше или через Каспийское море.

Более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры по прекращению войны с Ираном.