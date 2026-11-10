Более 70% американцев хотят, чтобы новый Конгресс принял меры по прекращению войны с Ираном

Большинство американцев хочет, чтобы вновь избранный Конгресс США, в котором большинство составляют демократы, принял меры по прекращению войны с Ираном и отмене пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

Об этом свидетельствует новый опрос Reuters/Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, четырёхдневный опрос, завершившийся в понедельник, 9 ноября, показал, что 71% американцев – в том числе 93% демократов и 51% республиканцев – хотят, чтобы Конгресс США принял закон о прекращении конфликта с Ираном.

Демократы придут к власти после принесения присяги новым составом Конгресса 3 января.

Меньшая, но все же значительная доля респондентов (62%) заявила, что поддержит попытки отменить пошлины на импорт, введенные администрацией Трампа.

В то же время, согласно данным опроса, многие американцы обеспокоены тем, что демократы могут использовать свою новую власть для возбуждения судебных разбирательств против Трампа.

Примерно 42% респондентов отметили, что попытка нового Конгресса провести импичмент президента будет "вредной для страны", тогда как 33% считают, что это будет полезно для страны.

Опрос Reuters/Ipsos, который проводился онлайн по всей стране, охватил 1705 взрослых американцев и имел погрешность примерно 2 процентных пункта.

Отметим, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поражение республиканцев на промежуточных выборах не повлияет на подход администрации Трампа к внешней политике.

Как известно, на промежуточных выборах в Конгресс США Республиканская партия президента Дональда Трампа потеряла большинство в обеих палатах Конгресса.

После этого Трамп заявил, что признает результаты выборов, и выразил готовность сотрудничать с демократическим большинством в Конгрессе.

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