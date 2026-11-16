Президент Владимир Зеленский сообщил о переговорах между украинской, европейской и американской переговорными группами.

Об этом он рассказал вечером 16 ноября в социальных сетях, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в этот день состоялась еще одна беседа переговорных групп – украинской, американской и европейской – на уровне команд.

"Активно продолжаются дипломатические процессы, и мы надеемся, что это не будет напрасным. Наша команда работает максимально конструктивно. Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украины", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что американская команда активно взаимодействует, а спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер присоединились к беседе в режиме онлайн.

Со стороны Европы присутствовали представители Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, представители Европейской комиссии и Европейского совета, а также представитель НАТО.

"Беседа была непростой, но результат есть: в Берлине в рамках "коалиции желающих" встретимся и разработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе", – подытожил Зеленский.

Как сообщалось, 13 ноября на неформальном саммите ЕС в Дублине лидеры согласовали формат европейской переговорной команды, в которую войдут представители стран E5 – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

16 ноября главная пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо подтвердила "Европейской правде", что именно этот формат согласован для следующих раундов переговоров, однако конкретное место их проведения пока не обсуждалось.

А главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила, что переговорщики с Россией должны требовать прекращения огня до начала обсуждения любых требований Кремля.