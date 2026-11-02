В Великобритании меняют правила постоянного проживания для мигрантов

Правительство Великобритании пересмотрело предложенные правила получения разрешения на постоянное проживание для мигрантов, смягчив часть ограничений; однако стандартный срок проживания в стране, необходимый для получения такого статуса, планируется увеличить с пяти до 10 лет.

Об этом сообщает Financial Times, передает "Европейская правда".

В понедельник, 2 ноября, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд объявила о существенном смягчении своих предложений относительно продления срока, в течение которого многим мигрантам приходится ждать получения постоянного вида на жительство.

Центральным элементом пересмотренных планов является более лояльный подход к медицинским работникам и другим сотрудникам государственного сектора, которых британские организации нанимают после 2020 года.

В первоначальных планах предусматривалось, что многим придется ждать постоянного вида на жительство 10 лет, а работникам сектора ухода – 15 лет.

Правительство также отказалось от намерения рассматривать каждого члена домохозяйства, поселяющегося в Великобритании, отдельно, поскольку это требование сделало бы невозможным сопровождение неработающих супругов их партнерами.

Тем не менее правительство продолжит работу над увеличением базового срока, в течение которого легальные мигранты могут получить постоянное место жительства в Великобритании, с пяти до 10 лет.

Объявляя об этих планах, Махмуд отметила, что постоянное проживание – это ценное право, которое нужно заслужить.

"Те, кто вносит наибольший вклад, получат право на проживание быстрее всего. Тем, кто не соблюдает правила, будет отказано или придется ждать гораздо дольше", – подчеркнула британская министр.

По последним данным, ежегодная чистая иммиграция в Великобританию составляет 171 тысячу человек, что примерно вдвое меньше, чем в 2024 году.

В конце августа Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало руководство для просителей убежища с разъяснениями основных норм поведения и законов страны, которое, в частности, содержит разделы о гендерном равенстве, домашнем насилии, сексуальных отношениях и согласии, а также о поведении в общественных местах.

Ранее лидер Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением о том, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского права и международного права".

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