Фарадж пообещал проверить все гражданства, предоставленные после изменения визовых правил

Лидер британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что его партия, в случае прихода к власти, пересмотрит все случаи предоставления гражданства, имевшие место после изменений, внесенных министром внутренних дел Шабаной Махмуд в визовый режим для работников сферы социального ухода.

Об этом он заявил в понедельник, 2 ноября, передает Sky News, пишет "Европейская правда".

Фарадж пообещал, что если его партия победит на следующих выборах, она немедленно приступит к пересмотру "каждого, без исключения, из этих гражданств", предоставленных после изменений, внесенных Махмуд для лиц, пребывающих по визам для оказания ухода.

"Сейчас трудно сказать, сколько людей непосредственно получат ILR, а затем – гражданство через год. Будет ли это четверть миллиона? Или первые четверть миллиона? Откроет ли это путь для судебных обжалований и многих-многих других вопросов? Посмотрим", – сказал он.

Фарадж также заявил, что в случае прихода к власти правительство Reform UK продлит срок ожидания получения британского гражданства до 10 лет.

Он добавил, что смягчение Махмудом своих иммиграционных реформ является "началом капитуляции".

В этот день сообщалось, что правительство Великобритании пересмотрело предложенные правила получения разрешения на постоянное проживание для мигрантов, смягчив часть ограничений, однако стандартный срок проживания в стране, необходимый для получения такого статуса, планируется увеличить с пяти до 10 лет.

Новый опрос общественного мнения населения Великобритании показывает, что британцы поддерживают продление срока пребывания мигрантов в стране до получения права на постоянное проживание.