Британцы поддерживают длительный срок ожидания для постоянного вида на жительство мигрантами

Новый опрос общественного мнения населения Великобритании показывает, что британцы поддерживают увеличение срока пребывания мигрантов в стране до получения права на постоянное проживание.

Об этом свидетельствует опрос YouGov, сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Сегодня министр внутренних дел Шабана Махмуд объявила о реформах, направленных на увеличение срока проживания, необходимого для подачи заявления на постоянное проживание, с пяти до 10 лет для мигрантов с низким уровнем дохода, хотя для работников сферы ухода, которые уже находятся в Великобритании, этот срок останется пятилетним.

Согласно новому опросу, 47% британцев поддерживают увеличение срока, в течение которого мигранты должны прожить в Великобритании, прежде чем им будет предоставлено право на постоянное проживание.

В то же время 35% респондентов высказались против.

Однако на вопрос, следует ли применять эти изменения к мигрантам, уже находящимся в Великобритании, или только к вновь прибывшим, 43% ответили, что только к вновь прибывшим, тогда как 37% – что и к тем, кто уже проживает в Великобритании.

В конце августа Министерство внутренних дел Великобритании опубликовало руководство для просителей убежища с разъяснениями основных норм поведения и законов страны, которое, в частности, содержит разделы о гендерном равенстве, домашнем насилии, сексуальных отношениях и согласии, а также о поведении в общественных местах.

Ранее лидер Reform UK Найджел Фарадж пообещал в случае победы на выборах остановить поток просителей убежища с помощью "самой масштабной военной операции в Ла-Манше со времён Второй мировой войны".

Французское правительство отреагировало на это заявлением о том, что такие действия будут "нарушением суверенитета Франции, а также нарушением морского права и международного права".

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