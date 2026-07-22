Дом, в котором родился Гитлер, стал полицейским участком в Австрии

В Австрии завершили реконструкцию дома, в котором родился Адольф Гитлер, и отныне в этом здании в городе Браунау-на-Инне располагается полицейский участок.

Об этом пишет SRF, передает "Европейская правда".

Благодаря новой функции здания Австрия стремится не допустить, чтобы оно и впредь привлекало неонацистов. Реконструкция длилась несколько лет и обошлась примерно в 20 млн евро.

Долгое время здание находилось в частной собственности. Теперь здесь будут дислоцироваться сотрудники районного управления полиции и местного полицейского участка.

Также, как отмечается, до 2011 года в здании, среди прочего, размещалась мастерская для людей с особыми потребностями. Владелец не согласился на необходимую реконструкцию, чтобы соответствовать новым требованиям. После судебного спора в 2017 году недвижимость была экспроприирована.

Экспертная комиссия выступила против сноса здания и его превращения в музей, высказавшись вместо этого за реконструкцию.

Дом, где 20 апреля 1889 года родился Гитлер и где он прожил короткое время в детстве, стоит в центре города на узкой торговой улице. На мемориальной доске перед ним написано: "За мир, свободу и демократию. Никогда больше фашизма. Миллионы погибших напоминают нам об этом".

Недавно в Google Maps обнаружили некорректное обозначение адреса дома в Австрии, которое могло содержать отсылку к нацистскому коду.

Также сообщалось, что в Германии во время официального празднования очередной годовщины неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера произошла стычка из-за венка от ультраправой "Альтернативы для Германии" – он возмутил потомка одного из участников движения сопротивления.