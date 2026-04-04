Итальянский город выкупил "Виллу Муссолини", чтобы избежать её "идеологического" использования

Городской совет Италии приобрел виллу, где Бенито Муссолини проводил летние каникулы, отчасти для того, чтобы не допустить перехода этой недвижимости в руки "ностальгирующих по фашизму".

Об этом пишет The Guardian.

Мэр города Риччоне Даниэла Ангелини заявила, что приобретение "Виллы Муссолини" на аукционе было "актом любви и дальновидности", а возвращение ее в государственную собственность – стало победой для всего города.

Городской совет Риччоне опередил частного покупателя, который был бывшим членом Итальянского социального движения – неофашистской партии, основанной в 1946 году сторонниками Муссолини.

Ангелини заявила, что название будет сохранено, несмотря на давление со стороны некоторых ее союзников, требующих его изменения.

Она отметила, что историю нужно беречь, а не "вычеркивать", и что смена названия могла бы иметь "опасный эффект", превратив виллу в место для "фашистских ностальгиков".

По ее словам, город планирует использовать "Виллу Муссолини" как общественное пространство, в частности для выставок, рассказывающих о "хорошем, плохом и уродливом" в истории XX века, а также для других социальных и культурных мероприятий.

Вилла была построена в 1893 году в нескольких шагах от моря, ее приобрела вторая жена Муссолини, Рахеле, в 1934 году. Фашистский диктатор, родившийся в Предаппио, прилетал сюда на гидросамолете и часто использовал виллу для правительственных дел во время своих визитов. Семья Муссолини расширила поместье, добавив третий этаж, 20 комнат и теннисный корт.

После Второй мировой войны и падения фашистского режима в Италии поместье перешло в государственную собственность. Во время экономического бума в Риччоне в 1950-х и 60-х годах его использовали для различных коммерческих целей, в частности как ветеринарную клинику для собак и ресторан. Коммунистический мэр Риччоне пытался снести его бульдозером в конце 1970-х годов.

Вилла была заброшена в течение многих лет, пока в конце 1990-х годов ее не приобрел сберегательный банк Римини "Cassa di Risparmio", который отреставрировал ее и открыл в 2005 году как место для проведения художественных выставок и других публичных мероприятий.

