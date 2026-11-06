В ЕС отложили на год введение ограничений на импорт метана и сырой нефти

Совет ЕС в пятницу, 6 ноября, принял решение отложить на один год вступление в силу правил, касающихся импорта сырой нефти, природного газа (метана) и угля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В частности, решение было принято, чтобы избежать дополнительного давления на безопасность энергоснабжения ЕС в связи с нарушениями работы энергетических рынков, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке.

"Мировые энергетические рынки испытывают значительное давление, что приводит к росту цен на энергоносители во всем ЕС. Сейчас, как никогда ранее, Европе нужны безопасные и надежные энергопоставки. Сегодняшняя договоренность Совета предлагает прагматичный подход к дальнейшим действиям, направленный на преодоление давления на энергетическом рынке, сохраняя при этом глобальное лидерство ЕС в сфере сокращения выбросов метана", – заявил министр Ирландии по вопросам климата, энергетики и окружающей среды Дарра О’Брайен.

В частности, на год отсрочены обязательства по мониторингу и отчетности для импортеров природного газа, сырой нефти и угля, которые должны вступить в силу с 1 января 2028 года (вместо 1 января 2027 года). Также на год отсрочена отчетность об интенсивности выбросов метана для импортеров и производителей – она вступит в силу с 5 августа 2029 года (вместо 5 августа 2028 года).

Согласно позиции Совета ЕС, до 30 сентября 2027 года Еврокомиссия оценит, соблюдены ли необходимые условия для выполнения обязательств по отчетности.

Ранее Еврокомиссия постановила отложить на 3 года штрафы для компаний нефтегазовой отрасли за несоблюдение требований регламента о выбросах метана.

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