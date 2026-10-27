Еврокомиссия представила программу по борьбе с изменением климата

Европейская комиссия 27 октября представила программу ЕС по климатической устойчивости, направленную на укрепление способности Европы прогнозировать климатические риски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Новую программу представили как ответ на изменения климата, вызывающие лесные пожары и засухи во многих странах Европы. По оценкам, экономический ущерб от климатических бедствий в 2022–2025 годах составит примерно 200 млрд евро, или 50 млрд евро в год.

"Темпы потепления в Европе вдвое превышают глобальные показатели. Чтобы стать по-настоящему устойчивыми к климатическим изменениям, нам нужно адаптироваться и учиться в процессе. Сегодня мы представляем европейский подход к климатическим рискам – предвидеть, готовиться и управлять ими", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В целом новая программа предоставляет государственным органам, предприятиям и общинам практические инструменты, которые помогут им противостоять климатическим рискам. Европейская онлайн-платформа по климатической устойчивости будет включать новые инструменты. Например, European Climate Viewer, который предоставит интерактивную карту прогнозируемых климатических опасностей по всему континенту.

Ожидается, что адаптация инфраструктуры и экономики Европы к будущим климатическим условиям потребует инвестиций в размере около 70 млрд евро в год.

Ранее сообщалось, что площадь одного из последних ледников Словении сократилась до нескольких ледяных пятен, которые, по словам исследователей, могут исчезнуть уже через несколько дней.

А в августе в Италии из-за жаркой погоды закрыли последнюю до сих пор доступную локацию для катания на лыжах летом – ледник Стельвио.