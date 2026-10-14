Зеленский: США предупредили моих генералов, что обмен разведданными может прекратиться

Администрация Дональда Трампа предупредила, что может прекратить обмен разведданными с Украиной, если украинские силы не прекратят удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Об этом сообщил в интервью NPR президент Украины Владимир Зеленский, передает "Европейская правда".

Зеленский сообщил, что лично такого предупреждения не получал, но его донесли до украинских генералов.

"Они сказали это моим генералам, а не мне. Что всё остановится, если... Мои генералы сказали, что на военном уровне получили эту информацию", – сказал он.

"Они получили информацию, что это (обмен разведданными. – Ред.) может прекратиться", – уточнил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что якобы представители Трампа на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекращением предоставления Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Сам Трамп 13 октября опроверг прекращение предоставления американских разведывательных данных Украине.